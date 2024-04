Unisalento: 'Workation e nuove prospettive per il turismo'

LECCE - Il prossimo giovedì 18 aprile 2024, alle ore 9:30, presso l’aula E10, plesso E del Campus Ecotekne (via per Monteroni, Lecce), si terrà il workshop europeo dal titolo “Workation and new perspectives for tourism”. Questo evento, organizzato nell'ambito del progetto FRea (“From Fictitious to Real hotel ideas for innovative forms of tourism” - Programme Interreg IPA South Adriatic 2021/2027, SA – 0100063 FRea), rappresenta la prima delle iniziative previste.Il workshop si concentrerà sull'analisi delle modalità per attuare la workation e nuove forme innovative di turismo in Puglia. Questo termine si riferisce alla tendenza emergente di conciliare lavoro e vacanza, sfruttando strutture turistiche progettate per favorire la produttività in un ambiente rilassante e stimolante.Parteciperanno al workshop i partner del progetto e operatori turistici con esperienza nel settore, che condivideranno le loro esperienze sulla workation e sulle forme innovative di turismo. Esperti del settore turistico pugliese e docenti del Dipartimento di Scienze dell’Economia presenteranno un'analisi sulle tendenze e i cambiamenti del mercato turistico locale, nonché sulle innovazioni dell'offerta turistica.La seconda parte dell'evento sarà dedicata a una tavola rotonda in cui parteciperanno i partner di progetto, docenti dell’Università del Salento e operatori turistici stranieri. Si discuterà sull'impatto delle forme innovative di turismo sull'economia e sulla società.Il progetto FRea mira a migliorare le competenze aziendali e le capacità di sviluppo del mercato turistico, con un'attenzione particolare alla sostenibilità e all'inclusione. Gli operatori ricettivi transfrontalieri saranno tra i principali beneficiari dei risultati del progetto.In programma ci sono anche altre attività nei mesi successivi, che promuoveranno la cooperazione transnazionale tra i paesi coinvolti nel progetto, per rispondere alle esigenze dei turisti interessati alla natura, alla cultura e alle tradizioni dei territori visitati.