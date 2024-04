Puglia: in IV Commissione la proposta per l'agricoltura contadina

BARI - In discussione in IV Commissione la proposta di legge “Disposizioni per la lavorazione, la trasformazione ed il confezionamento dei prodotti agricoli di esclusiva provenienza aziendale e per il sostegno e la promozione dell'agricoltura contadina”.La proposta, elaborata per consentire anche alle micro-imprese agricole le attività di lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti presso i locali già disponibili della propria azienda o abitazione, non ha però incontrato il favore delle organizzazioni di categoria.Sulla proposta di legge sono stati ascoltati i rappresentanti di Copagri e Coldiretti: entrambi hanno espresso forti perplessità sulla stessa in quanto, a loro avviso, elemento duplicativo di una normativa già vigente – in particolare il decreto legislativo 228 del 2001 – e pertanto di “appesantimento burocratico”.Per un ulteriore approfondimento la discussione nel merito è stata aggiornata prevedendo, nel frattempo, l’audizione del dipartimento agricoltura nonché dei responsabili per gli aspetti igienico-sanitari.