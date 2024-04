Valencia, arrestato latitante albanese scomparso da Modugno

VALENCIA - Il latitante di origini albanesi, Vullnet Daci, è stato finalmente arrestato a Valencia dopo essersi allontanato dal proprio domicilio a Modugno nell'estate del 2023. La sua cattura è stata possibile grazie all'operato dei carabinieri della compagnia di Trani, che hanno lavorato in collaborazione con i colleghi di Modugno e con il supporto delle polizie francese e spagnola.Daci, con precedenti per reati legati a armi e stupefacenti, era riuscito a mettere radici in Francia dopo la sua fuga. Tuttavia, grazie alle forme più evolute di cooperazione tra Stati europei, è stato individuato e arrestato a Valencia.Ora, dopo le procedure di consegna allo Stato richiedente, Daci dovrà affrontare la giustizia italiana e scontare la pena di 5 anni e 11 mesi di reclusione. La sua cattura rappresenta un importante successo per le forze dell'ordine e dimostra l'efficacia della collaborazione internazionale nella lotta contro la criminalità transnazionale.