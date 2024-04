Ostuni, i cittadini segnalano: acqua stagnante nella Fontana del Prete

OSTUNI (BR) - La nostra redazione ha ricevuto, in questi giorni, una segnalazione da parte di alcuni cittadini. Nella Fontana del Prete, che si trova nella Villetta di Padre Pio intitolata al dottor Paolo D'Amico, di fronte la Chiesa dei Cappuccini, vi é acqua stagnante da fin troppo tempo. La fontana, attualmente, non funziona più e l'odore dell'acqua é davvero preoccupante.





"La Villetta di Padre Pio, una Foggia a cielo aperto, qui l'acqua stagnante della storica Fontana del Prete fornisce un ambiente più che favorevole al proliferare di insetti costringendo ad una malsana convivenza con i residenti, costretti a tenere le finestre chiuse" si legge in una nota di un gruppo di cittadini attivi "È necessario svuotare e pulire le vasche ornamentali per evitare infezioni da batteri, virus e zanzare, pericoli da difendersi, scongiurando la riproduzione di zanzare e di altri tipi di animali, che indisturbati, continuano a pullulare la Villetta e il vicinato. Visto che è arrivato il caldo chiediamo un intervento tempestivo per la sanificazione della Fontana Del Prete" si legge ancora nella nota.





"Ringraziamo l'assessore Brescia per la sensibilità mostrata con il pronto intervento di pulizia delle vasche di acqua ristagnata da troppo tempo, dopo la nostra segnalazione di Cittadinanza Attiva" si legge in una nuova nota dei cittadini ostunesi attivi "Ora dopo la pulizia ci aspettiamo una buona sanificazione ed una copertura delle vasche per scongiurare nuovi ristagni. Cittadinanza Attiva. Le Fontane a Ostuni non hanno mai avuto una vita facile".