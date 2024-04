Verso le Amministrative a Trinitapoli, nota congiunta del centrosinistra: 'Siamo compatti all'insegna del rinnovamento'

Le forze politiche del centrosinistra a Trinitapoli si sono riunite in un incontro costruttivo il giorno undici aprile 2024, per discutere in vista delle prossime elezioni amministrative. Alla riunione hanno partecipato rappresentanti del Partito Democratico, Attivisti del Movimento 5 Stelle, Azione, Italia Viva, Trinitapoli Futura e Sinistra Italiana. Tutti i partiti hanno condiviso l'obiettivo comune di promuovere un percorso di rinnovamento per l'appuntamento elettorale.La nota congiunta, firmata dai segretari politici dei partiti coinvolti, sottolinea l'importanza di affrontare la situazione attuale della comunità, compromessa dalle gestioni politiche e amministrative fallimentari del centrodestra. Si è posto l'accento sulla responsabilità di tutta la comunità nel tracciare un nuovo corso, evidenziando la necessità di un progetto credibile, fattibile e coerente. Si è espresso il desiderio di avviare un confronto programmatico, lavorando su idee e proposte mirate alle necessità e ai bisogni della città.Il Vice segretario provinciale di Italia Viva, Fabio Achille, ha commentato l'incontro in modo positivo, sottolineando la volontà delle forze progressiste di superare l'approccio conservatore e offrire alla cittadinanza un nuovo scenario su cui poter contare con fiducia.Anche il segretario sezionale del Partito Democratico, Donato Piccininno, ha espresso soddisfazione per l'accordo politico raggiunto, considerandolo il passo giusto verso un progetto innovativo che risponda alle aspettative dei cittadini e avvii un nuovo percorso di crescita per Trinitapoli.Nonostante l'accordo politico sia stato raggiunto, manca ancora la designazione del candidato sindaco. Tuttavia, è stato comunicato che il nome sarà ufficializzato alla cittadinanza prossimamente.