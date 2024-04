Lezione anti-truffa dei Carabinieri presso la Parrocchia Beata Vergine Maria di Loreto a Trinitapoli

Nel pomeriggio del 12 aprile 2024, alle ore 17:30, si è svolto un importante incontro pubblico presso il salone della Parrocchia Beata Vergine Maria di Loreto a Trinitapoli, incentrato sul tema delle truffe, con particolare attenzione alle truffe telefoniche e online, rivolto soprattutto alle persone anziane.L'iniziativa è stata promossa dalla parrocchia, guidata dal parroco Mons. Giuseppe Pavone, e ha visto la partecipazione del maresciallo ordinario dei Carabinieri, Izzini Giovanni, vice comandante della Stazione Carabinieri di Trinitapoli. Durante l'incontro, il maresciallo ha illustrato alla cittadinanza presente gli stratagemmi utilizzati dagli autori di truffe e raggiri, mettendo in luce soprattutto i rischi a cui sono esposte le persone anziane.Nel corso della lezione, alla quale hanno preso parte circa quaranta persone, sono stati forniti preziosi suggerimenti e consigli per prevenire questi reati sempre più diffusi. Sono stati illustrati i metodi per riconoscere e sventare le truffe in tempo, invitando i partecipanti a diffidare dagli sconosciuti e a rivolgersi tempestivamente alla Stazione Carabinieri del territorio o a segnalare i fatti al numero di emergenza 112.La cittadinanza presente ha partecipato attivamente all'incontro, ponendo numerose domande e dimostrando grande interesse verso il tema della sicurezza e della prevenzione delle truffe. L'iniziativa si è conclusa con l'annuncio di un prossimo incontro pubblico dedicato alla sicurezza, confermando l'impegno delle autorità e della comunità locale nella lotta contro la criminalità e nella tutela dei cittadini.