Viator: le Vie della Musica, dieci anni di cammino

MONTE SANT'ANGELO - Il Festival Viator, un'ode ai cammini e alla musica, festeggia il suo decimo anniversario con uno straordinario evento che promette di trasportare il pubblico attraverso un viaggio musicale attraverso il tempo. Sabato 27 aprile, presso la suggestiva Greencave di Monte Sant'Angelo (FG), l'Ensemble Viator, composto da talentuosi musicisti quali Giovannangelo De Gennaro, Michele Lobaccaro, Fabrizio Piepoli, Alessandro Pipino e Nicola Nesta, condurrà gli spettatori in un'esperienza unica attraverso i dieci anni di storia del festival.Il Festival Viator, ormai consolidato come un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica e della natura, celebra non solo il piacere del camminare, ma anche la ricchezza culturale e artistica delle regioni che attraversa. Ideato e diretto da Giovannangelo De Gennaro e Michele Lobaccaro, il festival si distingue per la sua capacità di unire il patrimonio musicale e culturale con l'amore per la natura e il movimento.Quest'anno, in occasione della sua X edizione, il Festival Viator si apre con un eccezionale concerto-racconto, che offre uno sguardo retrospettivo sulla programmazione delle edizioni precedenti e presenta anteprime esclusive dei concerti che caratterizzeranno il 2024. Sarà un'occasione unica per immergersi nelle atmosfere che hanno reso indimenticabile l'esperienza del festival nel corso degli anni.L'evento, organizzato in collaborazione con Legambiente Festambiente sud nell'ambito del trekking da Rignano Garganico a Vieste, si inserisce in un contesto più ampio di valorizzazione del territorio e delle sue risorse naturali e culturali. Durante la serata, sarà presentato il programma completo della nuova edizione del Festival Viator 2024, promettendo ancora una volta emozioni e scoperte per tutti gli appassionati di musica e natura.Da Monte Sant'Angelo a Castel del Monte, il Festival Viator ha saputo portare la magia della musica e dei cammini in tutto il territorio italiano, arricchendo le esperienze dei partecipanti con momenti di conoscenza, emozione e bellezza. Per ulteriori informazioni sul festival e sugli eventi in programma, è possibile visitare il sito ufficiale festivalviator.it o contattare il numero 340 694 0282/333 423 4120 per informazioni sulla prevendita attiva nel circuito Vivaticket.Viator continua a essere un faro di cultura, natura e musica, offrendo un'esperienza unica e indimenticabile a tutti coloro che desiderano vivere il viaggio come un'opportunità di crescita e scoperta.