Vinitaly: on. Vuolo di Forza Italia propone piano strategico per il vino nell'UE

ROMA - L'onorevole Lucia Vuolo, europarlamentare di Forza Italia/PPE, ha sottolineato l'importanza di Vinitaly come opportunità per avviare un piano strategico per il settore vitivinicolo nella prossima legislatura europea. La fiera del vino, che inizierà domenica 14 aprile a Verona, rappresenterà un momento di incontro tra le eccellenze del settore vitivinicolo italiano e internazionale.Vuolo ha espresso la volontà di Forza Italia di dialogare con i viticoltori e i produttori per sostenere un settore spesso oggetto di critiche ingiustificate. Ha evidenziato la necessità di contrastare la demonizzazione del vino, citando casi recenti come quelli di Irlanda, Portogallo e Belgio, che hanno introdotto misure come etichette allarmistiche.L'onorevole ha lodato i risultati raggiunti dall'Italia nel settore vinicolo, sia in termini di export che di qualità, e ha annunciato l'intenzione di creare un piano strategico per promuovere e proteggere il settore vitivinicolo europeo nella prossima legislatura. Ha sottolineato l'importanza del costante dialogo con le associazioni di categoria e ha auspicato che il vino sia al centro delle politiche agricole europee, incluso nella nuova Politica Agricola Comune (PAC).Vuolo ha richiamato l'attenzione sul ruolo delle donne e dei giovani nel settore agricolo, sottolineando l'importanza di garantire loro un posto centrale nelle prossime normative. Ha proposto un aumento dei fondi per le nuove generazioni di agricoltori e la creazione di piani per lo sviluppo rurale, soprattutto nelle zone del Sud Italia.In conclusione, l'onorevole Vuolo ha ribadito l'impegno di Forza Italia nel sostenere il settore vitivinicolo europeo e ha espresso fiducia nel contributo positivo che Vinitaly potrà offrire per avviare questa importante discussione.