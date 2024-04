Tentata rapina sventata da militare ed agente di Polizia penitenziaria in tabaccheria di Binetto

BINETTO - Una tentata rapina è stata sventata ieri sera in un tabaccaio di Binetto, quando quattro individui incappucciati hanno fatto irruzione nell'attività poco prima dell'orario di chiusura. Tuttavia, grazie all'intervento tempestivo di un militare dell'Esercito e di un agente della Polizia Penitenziaria presenti nel negozio, il colpo è stato respinto e i malviventi messi in fuga.L'episodio ha avuto luogo nel tardo pomeriggio di ieri, quando i quattro rapinatori hanno fatto irruzione nel tabaccaio con l'intenzione di compiere una rapina a mano armata. Tuttavia, la pronta reazione del militare e dell'agente penitenziario ha impedito loro di portare a termine il loro intento, mettendoli in fuga.Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato le indagini per identificare e catturare i responsabili del tentato colpo. Le forze dell'ordine stanno visionando attentamente i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nell'area, al fine di raccogliere elementi utili per individuare i malviventi e portarli alla giustizia.Il coraggioso intervento del militare e dell'agente penitenziario ha dimostrato ancora una volta l'importanza della prontezza e della collaborazione tra le forze dell'ordine e i cittadini nel contrastare la criminalità e garantire la sicurezza della comunità.