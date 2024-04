"Voce di Donna Vol.2": Un Tributo alle Grandi Voci Femminili della Musica

credits: Lino Paglionico

MOLA DI BARI - Sabato 6 aprile 2024, alle ore 21:00, Palazzo Pesce sarà il palcoscenico di un emozionante evento musicale intitolato "Voce di Donna Vol.2. Omaggio alle voci di Antonella Ruggiero, Tosca e Fiorella Mannoia". In questa serata speciale, la voce di Gianna Montecalvo si unirà al pianoforte di Michele Campobasso per un viaggio attraverso le voci femminili che hanno segnato la storia della musica italiana e internazionale.

La ricerca musicale continua, esplorando le voci femminili del pop di vecchia annata che hanno lasciato un'impronta indelebile nel panorama musicale. In questo secondo volume del songbook "Voce di Donna", Gianna Montecalvo e Michele Campobasso reinterpretano brani iconici di artiste come Giuni Russo, Patrizia Laquidara, Fiorella Mannoia, Tosca, e ovviamente icone come Mina, Vanoni, Martin, e Nada.

Un omaggio sentito e vibrante a queste straordinarie interpreti, un'occasione per rivivere e riscoprire la bellezza e l'intensità delle loro canzoni, reinventate con passione e talento. Un evento da non perdere per gli amanti della musica e per coloro che vogliono immergersi nell'emozione delle grandi voci femminili che hanno lasciato un segno indelebile nella storia della musica.