Danielle Rose Collins trionfa al WTA Masters 1000 di Miami

Questa vittoria rappresenta il primo successo in un torneo WTA per Collins e il terzo titolo nella sua carriera sportiva.





Purtroppo, a seguito dell'annuncio, è emerso che la trentenne americana si ritirerà alla fine del 2024 a causa di un'endometriosi cronica, mettendo così fine alla sua brillante carriera tennistica.Per Elena Rybakina, questa è stata la quarta finale dell'anno e la seconda in un torneo Masters 1000.





Con la sua vittoria, Collins si è aggiudicata un montepremi di 1,1 milioni di dollari.Il palmarès di Danielle Rose Collins è impressionante: ha vinto il campionato americano under 12, due titoli universitari, si è qualificata per le semifinali degli Australian Open nel 2019, ha raggiunto i quarti di finale al Roland Garros nel 2020, ha trionfato nel torneo di Palermo nel 2021 e nel 2022 è arrivata in finale agli Australian Open.





Nonostante il ritiro imminente, il suo contributo al mondo del tennis rimarrà indelebile, lasciando un segno di talento e determinazione che sarà ricordato dagli appassionati del tennis di tutto il mondo.

FRANCESCO LOIACONO - L'americana Danielle Rose Collins ha conquistato il torneo WTA Masters 1000 sul cemento di Miami, in Florida, prevalendo in finale sulla kazaka Elena Rybakina con il punteggio di 7-5, 6-3, in una partita che è durata 2 ore e 2 minuti.