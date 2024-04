Voti comprati: Sud al Centro non presenterà liste alle amministrative 2024

BARI - Il movimento politico Sud al Centro ha annunciato ufficialmente che non presenterà alcuna lista né al Comune di Bari, né in nessun altro comune chiamato al voto, né in qualsiasi altra competizione elettorale, e non sosterrà alcun candidato in nessuna competizione elettorale futura. Questa decisione è stata comunicata dal presidente del partito, Gianlucio Smaldone, in seguito all'arresto di Alessandro Cataldo e all'indagine che coinvolge anche l'ex assessora regionale Anita Maurodinoia e proprio la lista Sud al Centro.Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dalla Procura di Bari, il partito è stato accusato di aver inquinato le elezioni comunali di Triggiano, Grumo, Bari e le Regionali del 2020. Gianlucio Smaldone, inoltre, è uno degli avvocati di Alessandro Cataldo, che attualmente si trova agli arresti domiciliari. Lunedì 22 sarà discussa la questione del ricorso sulla mancata revoca della custodia cautelare davanti al Tribunale del Riesame di Bari. Alla base della decisione del giudice vi è la preoccupazione che Cataldo possa interferire anche nelle prossime elezioni previste a giugno a Bari.