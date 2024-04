Esplosione di un ordigno contro lo sportello bancomat a Orsara di Puglia

ORSARA DI PUGLIA - Nella notte scorsa, un ordigno rudimentale è stato fatto esplodere contro lo sportello bancomat della filiale della banca Bper situata ad Orsara di Puglia, nel Foggiano. Il boato dell'esplosione è stato udito in gran parte del paese, causando apprensione e preoccupazione tra i residenti. Attualmente, i danni provocati dall'esplosione sono in corso di quantificazione, mentre non è ancora chiaro se i malviventi siano riusciti ad impossessarsi del denaro contenuto nell'ATM.Le forze dell'ordine, guidate dai carabinieri, hanno avviato le indagini per fare luce sull'accaduto e individuare i responsabili dell'attacco. In particolare, stanno analizzando attentamente i filmati delle telecamere di videosorveglianza nella zona circostante per ottenere informazioni utili che possano condurre all'identificazione e all'arresto dei colpevoli.