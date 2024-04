X Festival degli Aquiloni a Margherita di Savoia: un'esperienza unica

MARGHERITA DI SAVOIA - Dal 27 aprile al 5 maggio 2024, la spiaggia di Margherita di Savoia sarà il palcoscenico del decimo Festival internazionale degli Aquiloni, un evento organizzato dall'Asba (Associazione degli stabilimenti balneari) del luogo, con il patrocinio della Regione Puglia e del Comune di Margherita di Savoia.Il Festival degli Aquiloni non è solo un evento turistico locale, ma rappresenta un momento di grande attrazione per la provincia di Barletta-Andria-Trani e per l'intera regione pugliese. Oltre a valorizzare il mare, il festival integra la componente culturale, contribuendo anche alla diversificazione dell'offerta turistica e alla destagionalizzazione dei flussi. Il suo ricco programma offre un'ampia gamma di attività e iniziative, che spaziano dalla degustazione di prodotti tipici a mostre e laboratori per la costruzione di aquiloni rivolti alle scuole primarie, con l'obiettivo di promuovere l'educazione ambientale. Non mancano incontri sul tema della pace e appuntamenti musicali.Il 27 aprile si terrà l'iniziativa "Calici Volanti", un percorso enogastronomico dedicato alla degustazione di vini e prodotti tipici pugliesi, mentre il 4 maggio si svolgerà la VII Sagra della Seppia, prodotto ittico tipico del Golfo di Manfredonia.Il Festival internazionale degli Aquiloni vedrà la partecipazione di 32 delegazioni di aquilonisti, di cui 14 provenienti dall'estero, tra cui Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Cina, Turchia, Indonesia e Singapore. Inoltre, è prevista la presenza di una delegazione dalla Thailandia per l'anno successivo, già in visita durante questa edizione.Il decimo anniversario del Festival degli Aquiloni promette di offrire un'esperienza unica, combinando la magia dei voli degli aquiloni con la bellezza del paesaggio costiero di Margherita di Savoia.