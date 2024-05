Al Teatro Petruzzelli va in scena 'Dalla Formazione al Lavoro: Un ponte verso le imprese del settore agroalimentare'

BARI – Si è tenuto oggi nella splendida cornice del foyer del Teatro Petruzzelli l’evento “Dalla Formazione al Lavoro: Un ponte verso le imprese del settore agroalimentare” organizzato dall’ Agribusiness School ITS AgriPuglia, istituto presieduto da Francesco Casillo.L’iniziativa è stata l’occasione per fare una riflessione sulla riforma ITS introdotta nel 2022 e volta a rilanciare questi istituti puntando sullo sviluppo di competenze innovative e sui forti legami con il mondo produttivo.Durante l’incontro, infatti, sono state approfondite le potenzialità dei percorsi formativi ITS Academy evidenziandone i punti focali come il sostegno alla diffusione della cultura scientifica e tecnologica, l’orientamento permanente dei giovani verso le professioni tecniche e la valorizzazione della formazione professionalizzante di tecnici superiori per soddisfare i fabbisogni formativi in relazione alla transizione digitale.Nel corso dell’evento sono intervenuti Giuseppe Valditara, Ministro dell’Istruzione e del Merito, Francesco Casillo, Presidente dell’Agribusiness School ITS AgriPuglia, e rappresentati delle istituzioni e dell’imprenditoria locale.“Ringrazio il Ministro Valditara che ha portato qui oggi il suo prezioso contributo di riflessione sull’importanza che gli ITS possono rivestire per i giovani e per le imprese – commenta Francesco Casillo, Presidente dell’Agribusiness School ITS AgriPuglia – Abbiamo organizzato questo evento perché ritengo possa avere un ruolo strategico volto a far conoscere ai giovani e alle loro famiglie le enormi potenzialità di questi percorsi formativi. Questi istituti, grazie alla nuova riforma, possono tornare a giocare un ruolo chiave nella società odierna contribuendo a risolvere il grave problema del mismatch delle competenze che crea distorsioni nel mercato del lavoro. Grazie all’innovativa offerta formativa presentata oggi, che si fonda sullo sviluppo di skills specializzate e digitali, puntiamo a continuare il percorso virtuoso che vede l’87% degli studenti trovar lavoro entro un anno dalla fine del percorso formativo”.