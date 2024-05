Alexander Zverev trionfa agli Internazionali d'Italia 2024

via Internazionali BNL d'Italia fb



Successo Italiano nel Doppio Femminile



Nella competizione femminile, le italiane Sara Errani e Jasmine Paolini hanno vinto il torneo di doppio, imponendosi in finale in tre set (6-3, 4-6, 10-8) sull'americana Coco Gauff e la neozelandese Erin Routliffe. Questo trionfo segna il ritorno delle tenniste italiane alla vittoria nel doppio a Roma dopo 12 anni, dall'ultima vittoria di Sara Errani e Roberta Vinci nel 2012.



Per la coppia Errani-Paolini, si tratta del secondo titolo nel doppio nel 2024, dopo aver conquistato il torneo di Linz in Austria. Questo successo rafforza la loro posizione come una delle coppie di doppio più forti dell'anno.



Dichiarazioni e Riflessioni



"È stato un torneo fantastico e sono felice di aver vinto nuovamente qui a Roma," ha dichiarato Zverev. "Questa vittoria mi dà molta fiducia per il resto della stagione."



Sara Errani, visibilmente emozionata, ha commentato: "Vincere di nuovo a Roma è un sogno che si realizza. Con Jasmine abbiamo lavorato duramente e questo risultato è una ricompensa per tutti i nostri sforzi."



La vittoria di Zverev e il successo nel doppio di Errani e Paolini rappresentano momenti di grande sport e confermano la competitività e la passione che animano il tennis internazionale.

- Il tedesco Alexander Zverev ha conquistato il titolo degli Internazionali d'Italia Masters 1000 sulla terra rossa di Roma, prevalendo in finale in due set 6-4, 7-5 sul cileno Nicolas Jarry. La partita, durata un'ora e 42 minuti, ha visto Zverev aggiudicarsi il secondo titolo a Roma, dopo la vittoria del 2017 contro il serbo Novak Djokovic.Questo successo segna il ventiduesimo titolo in carriera per Zverev, il sesto in un torneo Masters 1000 e il primo nel 2024. L'ultimo trionfo del tedesco risaliva a settembre 2023 a Chengdu, in Cina, dove aveva battuto in finale il russo Roman Safiullin.