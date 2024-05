BARI - In piena campagna elettorale, il candidato sindaco del Partito Democratico, Vito Leccese, ha deciso di prendere una posizione netta contro i suoi avversari. In un post su Facebook, Leccese ha pubblicato il volantino di Forza Italia, commentando che la strategia del centrodestra, guidato da Romito, punta a far tornare Bari indietro nel tempo."Si dice che in campagna elettorale sia sbagliato far vedere i materiali degli avversari, altrimenti si fa il loro gioco, ma stavolta correrò il rischio. Perché questo volantino di Forza Italia dimostra chiaramente che il centrodestra di Romito vuole riportare Bari nella preistoria," ha scritto Leccese nel suo post.Il candidato democratico ha poi proseguito sottolineando la propria visione per la città: "Noi invece vogliamo continuare a crescere, ad andare avanti. Andiamo!".