Alstom accoglie familiari e amici alla scoperta dei 9 stabilimenti in Italia nelle giornate di Open Day 'Ti presento Alstom'

E aggiunge: "In questa edizione abbiamo deciso di concentrarci su un tema particolarmente significativo per noi di Alstom: la tecnologia. La tecnologia è un pilastro fondamentale per la nostra azienda, in quanto facilita la fornitura quotidiana di servizi efficienti, affidabili e sicuri. Inoltre, ci posiziona come leader nel settore della mobilità, guidandoci continuamente verso il futuro. Questa iniziativa rappresenta un'opportunità unica per presentare non solo il nostro ambiente di lavoro e le innovazioni a cui i nostri professionisti lavorano quotidianamente, ma anche per avvicinare i giovani talenti all’innovazione attraverso laboratori didattici. Il nostro obiettivo è condividere la nostra passione e ispirare i potenziali tecnici e ingegneri del futuro".

BARI - Alstom - leader globale nella mobilità intelligente e sostenibile – celebra la Giornata Internazionale della Famiglia con familiari, bambini e amici dei dipendenti nei 9 diversi stabilimenti in Italia. Le giornate di open day "Ti presento Alstom” hanno l‘obiettivo di far conoscere da vicino le attività dell'azienda attraverso sessioni di presentazione e visite guidate. L’iniziativa permette di scoprire il ruolo centrale giocato dai dipendenti, facendoli riconoscere come la vera forza motrice di Alstom. Attraverso questi eventi, Alstom offre la possibilità di condividere le conoscenze e promuovere un senso di comunità tra i suoi dipendenti e le loro famiglie.La nuova edizione di “Ti presento Alstom” si è svolta nel corso di diverse giornate. Il primo appuntamento si è tenuto venerdì 10 maggio presso la sede di Roma, seguito dal sito di Nola sabato 11 maggio. Venerdì 17 maggio invece sarà la volta degli stabilimenti di Bari, Bologna, Firenze e Valmadrera. Il tour si concluderà poi sabato 18 maggio nelle sedi di Savigliano, Sesto San Giovanni e Vado Ligure.Il tema di quest’anno si concentra sulla tecnologia, in tutte le sue diverse applicazioni, coprendo la digitalizzazione, l’innovazione nella mobilità, la robotica, la cybersecurity e l’intelligenza Artificiale. Durante gli open day i visitatori potranno assistere ad alcune dimostrazioni pratiche e visite guidate che mostreranno innovazioni tecnologiche sviluppate da Alstom in Italia. Tra i vari appuntamenti dedicati, saranno presenti sessioni ad hoc per approfondire innovazioni quali lo Spiroll, il robot intelligente per la manutenzione, la stampa 3D, la virtual room e il TrainLab, per citarne solo alcuni.Tra le varie attività vi saranno laboratori creativi ed educativi dedicati ai bambini e ai ragazzi dai 0 ai 14 anni. Grazie all’utilizzo di mattoncini per la costruzione, i partecipanti potranno approfondire i temi della robotica, automazione e nuove tecnologie. I laboratori, condotti da Bricks4Kids, società americana leader nel settore dell’insegnamento delle materie S.T.E.M., offrono una serie di laboratori suddivisi per fasce di età. Le famiglie possono dare sfogo alla loro creatività e alle loro abilità ingegneristiche in questi laboratori creati appositamente per Alstom. “Siamo lieti di aprire le porte delle nostre sedi alle famiglie e agli amici dei dipendenti Alstom di tutta Italia” ha dichiarato Marco De Rosa, Direttore Risorse Umane di Alstom Italia.