I Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Bari presentano i risultati dell’attività operativa 2023

Attività di recupero e sequestri



Sono state eseguite 60 perquisizioni domiciliari e locali che hanno portato al recupero di 18 beni culturali di tipo antiquariale, archivistico e librario, 6495 reperti archeologici, 941 reperti paleontologici e 506 opere d’arte false. Il valore economico dei beni recuperati è stimato in circa 4 milioni di euro, se immessi sul mercato.



Contrasto al traffico internazionale di reperti archeologici



Il Nucleo TPC ha dato particolare impulso al contrasto del traffico internazionale di reperti archeologici, con misure tese all’identificazione dei responsabili degli scavi clandestini e dei fruitori dei beni archeologici trafugati. Nel 2023, 21 persone sono state deferite per scavo clandestino e, grazie al monitoraggio delle piattaforme e-commerce, sono stati recuperati 142 reperti archeologici databili tra il III e il V secolo a.C.

Significativi progressi sono stati fatti anche nella tutela del paesaggio. Sono state denunciate 30 persone per la realizzazione di opere edilizie abusive o in difformità rispetto ai progetti approvati in aree storiche o vincolate. L’attività preventiva e di controllo ha incluso: