BARI - Nel pomeriggio odierno, a Bari, in piazza Diaz, il candidato sindaco Michele Laforgia ha preso parte a un sit-in di protesta contro l'autonomia differenziata. L'evento è stato organizzato da Generazione Urbana, la lista under 30 che ha deciso di sostenere la candidatura di Laforgia nelle imminenti elezioni amministrative dell'8 e del 9 giugno.La presenza di Laforgia al sit-in evidenzia il suo impegno nel dare voce alle istanze giovanili e nella difesa dei diritti della comunità locale di fronte alle questioni politiche di rilevanza nazionale, come quella dell'autonomia differenziata.La protesta, che ha visto la partecipazione di numerosi cittadini, si è svolta in un clima pacifico ma deciso, con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni sulle preoccupazioni riguardanti l'attuazione dell'autonomia differenziata e le sue possibili implicazioni per il territorio e i suoi abitanti.