A Bari un ambulatorio gratuito per i bisognosi della Croce Rossa Italiana

BARI - Un ambulatorio gratuito per offrire ai bisognosi cure di medicina primaria e specialistica, supporto psicosociale e farmaci da banco. Si chiama ‘Officine della salute 2.0’ ed è il progetto, ideato dal Comitato di Bari della Croce Rossa Italiana e vincitore di ‘Orizzonti Solidali’, il bando promosso dalla Fondazione Megamark in collaborazione con i supermercati A&O, Dok e Famila.

L’ambulatorio è stato inaugurato ieri, nella sede della Croce Rossa Italiana di piazza Mercantile, n. 47 alla presenza della presidente del Comitato di Bari della Croce Rossa Italiana, Consiglia Margiotta, della portavoce della Fondazione Megamark Daniela Balducci, dell’assessore al Welfare del Comune di Bari Francesca Bottalico e del consigliere comunale Domenico Scaramuzzi.

Il progetto ‘Officine della Salute 2.0’ nasce dalla necessità di far fronte ai bisogni del territorio, con l’obiettivo di rendere la comunità locale più resiliente e inclusiva. L’ambulatorio garantirà, infatti, accesso gratuito a cure di medicina primaria e specialistica (dalle cure cardiologiche fino a quelle pneumologiche e oculistiche), orientamento ai servizi del territorio, supporto psicosociale e corretta informazione sulla salute. Sarà anche presente il servizio di farmacia solidale, in collaborazione con il Banco Farmaceutico, per garantire farmaci da banco e parafarmaci a chi è in difficoltà economiche e non può permettersi di acquistarli.

Con questa iniziativa CRI Bari potrà offrire a persone e famiglie marginalizzate della nostra società una rosa di servizi completamente gratuiti, un aiuto concreto alle persone più vulnerabili per accompagnarle in un percorso di superamento dello stato di fragilità sia da un punto di vista sanitario che sociale.

«Sono orgogliosa dell’evoluzione del progetto ‘Officine della Salute’ - sottolinea la Presidente del Comitato di Bari della CRI cav. Dott. Consiglia Margiotta - che incarna appieno i nostri valori e grazie al quale potremo dare una risposta davvero completa a una gamma di fragilità socio-economiche esacerbate dalla pandemia. Grazie a questo progetto potremo rispondere non a questo o quel bisogno specifico ma offrire la possibilità di incamminarsi, insieme ai nostri volontari, in un percorso verso la consapevolezza e il superamento delle difficoltà».

«Con grande entusiasmo e forte motivazione – ha dichiarato Daniela Balducci, portavoce della Fondazione Megamark – ci impegniamo a supportare le diverse iniziative proposte dal terzo settore nei vari ambiti perché chi ha bisogno spesso non ha voce, ma noi abbiamo orecchie grandi per ascoltare e cuore per accogliere. Siamo certi che questo ambulatorio sarà un faro di speranza e di salvezza per i bisognosi della città di Bari».

La Fondazione Megamark è la Onlus del Gruppo Megamark, leader della distribuzione moderna del Mezzogiorno con 50 anni di storia e quasi 600 punti vendita in Puglia, Campania, Molise, Basilicata e Calabria. La Fondazione sostiene e promuove iniziative e progetti con l’obiettivo di contribuire alla crescita culturale e sociale dei territori in cui opera. In Puglia promuove il bando ‘Orizzonti solidali’ rivolto al terzo settore pugliese e il premio letterario nazionale ‘Premio Fondazione Megamark - Incontri di Dialoghi’, nato per premiare il talento di scrittori esordienti e per contribuire alla diffusione della lettura nel Mezzogiorno.