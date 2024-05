Andrej Rublev trionfa al Torneo Masters 1000 di Madrid

FRANCESCO LOIACONO - Andrej Rublev ha conquistato il titolo al torneo Masters 1000 sulla terra rossa presso la "Caja Magica" di Madrid, prevalendo in una finale emozionante su Felix Auger Aliassime con il punteggio di 4-6 7-5 7-5, in un match che ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso per 2 ore e 49 minuti.Per Rublev, questa vittoria rappresenta il secondo titolo Masters 1000 della sua carriera, dopo quello ottenuto a Montecarlo nel 2023, e il sedicesimo titolo complessivo. Questo successo giunge dopo la sua vittoria a Hong Kong più tardi nello stesso anno.Al termine della partita, Rublev ha espresso la sua gioia per la vittoria, sottolineando il duro lavoro e la determinazione che hanno portato a questo risultato. Ha ringraziato anche i medici per il loro aiuto nei giorni precedenti al torneo, ammettendo di non aver dormito negli ultimi quattro giorni a causa della tensione. Ha definito questo titolo come uno dei momenti più significativi della sua carriera.Questo trionfo segna un ritorno in grande stile per Rublev, che ha affrontato otto settimane senza successi prima di questa vittoria. D'altra parte, per il giovane talento canadese Felix Auger Aliassime, questa è stata un'esperienza di apprendimento, poiché non è ancora riuscito a vincere un titolo Masters 1000.La vittoria di Rublev a Madrid conferma la sua posizione di spicco nel tennis mondiale e dimostra la sua capacità di dominare sulle superfici in terra rossa.