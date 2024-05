Taranto, martedì 7 maggio il varo del primo scafo di un mega yacht realizzato per conto di Azimut Benetti

TARANTO - Il connubio fra tre diverse società SGM S.r.l., Sea Style Company S.p.a. e Costruzioni Generali S.r.l., guidate rispettivamente da Maurizio Abbatematteo e Pasquale Di Napoli, ha dato vita, per Azimut Benetti, ad una prima imbarcazione che segnerà la storia del territorio, denominata FB616 e realizzata totalmente in acciaio ed alluminio da esperte maestranze locali. - Il connubio fra tre diverse società SGM S.r.l., Sea Style Company S.p.a. e Costruzioni Generali S.r.l., guidate rispettivamente da Maurizio Abbatematteo e Pasquale Di Napoli, ha dato vita, per Azimut Benetti, ad una prima imbarcazione che segnerà la storia del territorio, denominata FB616 e realizzata totalmente in acciaio ed alluminio da esperte maestranze locali.





I numeri rendono al meglio il senso dell’operazione:

1. 50 m di lunghezza;

2. 12 mesi di lavoro;

3. 80 lavoratori esperti impiegati nelle migliori pratiche di saldatura e controlli non distruttivi;

4. 220 tonnellate di peso;

5. 180.000 ore lavorate.





L’eccezionale impresa – perché davvero ha i caratteri dell’eccezionalità - è stata realizzata grazie alla rinascita di un sito storico per la nautica tarantina, gli ex cantieri navali Tosi, a cui S.G.M. ha dato nuova vita e splendore, nonché alla lungimiranza ed all’impegno degli imprenditori coinvolti nel progetto.





Siamo solo all’inizio: attualmente sono in costruzione all'interno del cantiere altre due mega costruzioni di 50 e 60 mt, in consegna a cavallo tra il 2024 ed il 2025, che verranno varate presso i cantieri S.G.M. , dando occupazione a circa 220 lavoratori del territorio tarantino. Da non sottovalutare, pertanto, sono proprio le ricadute per l'indotto locale: fornitori di attrezzature, materiali di consumo, trasporti ecc.





Martedì 7 maggio prossimo, alla presenza di numerose autorità civili e militari e religiose, la FB616 toccherà per la prima volta l’acqua del Mar Jonio in direzione Livorno per la finitura e gli allestimenti.





L’evento del varo sarà motivo di orgoglio per la comunità e rappresenterà quella parte di città operosa, produttiva, capace di creare valore e professionalità.





L’appuntamento, lo ripetiamo, è alle ore 10 nell’area antistante a mare dei Cantieri S.G.M.