Andria: paura alla periferia, 40enne aggredito dal suo pitbull

ANDRIA - Attimi di terrore ieri pomeriggio alla periferia di Andria, dove un uomo è stato aggredito dal proprio pitbull all'interno della sua abitazione. Il 40enne, gravemente ferito, è riuscito a mantenere la lucidità sufficiente per chiudersi fuori sul balcone e chiamare i soccorsi. Poco dopo è stato trasportato in codice rosso dal personale del 118.L'aggressione ha richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco e di specialisti per sedare il cane. L'episodio ha scosso il quartiere, portando alla luce ancora una volta i pericoli potenziali legati alla gestione di cani di grossa taglia. Le indagini per chiarire le circostanze dell'aggressione sono in corso.