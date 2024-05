Brindisi: sparatoria sulla SS 7, arrestato un 50enne per tentato omicidio

BRINDISI - Ieri pomeriggio, una sparatoria ha sconvolto il brindisino, culminando con l'arresto di un 50enne accusato di tentato omicidio nei confronti della cognata. La donna, 47 anni, è stata ricoverata nel reparto di rianimazione dell’ospedale Perrino di Brindisi dopo essere stata colpita da colpi di arma da fuoco sulla complanare della strada statale 7, tra Brindisi e Mesagne.Secondo le prime ricostruzioni, la lite avrebbe coinvolto almeno altre due persone. Gli agenti del commissariato di Mesagne e della squadra mobile di Brindisi stanno vagliando la loro posizione. Al termine della discussione, sono stati esplosi alcuni colpi da una pistola calibro 7.65 che hanno colpito la donna alla testa. Le condizioni della 47enne, che si trovava in auto con il compagno (anche lui ferito nella colluttazione), sono state definite gravissime.La pistola utilizzata è stata recuperata dai poliziotti non molto distante dal luogo dell'incidente. Le indagini proseguono per chiarire i dettagli della vicenda e il ruolo delle altre persone coinvolte.