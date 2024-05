Arrestato uomo per maltrattamenti in famiglia: gravissimo episodio a Torre Suda

RACALE - Un drammatico episodio di maltrattamenti in famiglia ha scosso la tranquilla località di Torre Suda, nel comune di Racale, dove un uomo di 32 anni è stato arrestato in flagranza di reato.I Carabinieri sono intervenuti prontamente sul posto dopo la segnalazione di una violenta lite in corso all'interno di un appartamento. L'arresto è avvenuto dopo che i militari hanno accertato che l'uomo aveva malmenato la propria compagna incinta, colpendola con calci e pugni e provocandole vari ematomi.La gravità della situazione è emersa con ancora maggiore chiarezza quando la donna è stata trasportata d'urgenza al Pronto Soccorso dell'ospedale di Gallipoli, dove è stata accertata l'interruzione della gravidanza che era giunta al terzo mese. Un tragico epilogo che sottolinea l'assoluta gravità dei maltrattamenti subiti.