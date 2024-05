Andy Warhol: Life, Pop & Rock arriva ad Alberobello

ALBEROBELLO - Da maggio a ottobre 2024, Alberobello ospiterà una mostra imperdibile sul genio creativo di Andy Warhol, presentando per la prima volta in Italia alcune delle sue opere più celebri.La mostra, intitolata "Andy Warhol: Life, Pop & Rock", è organizzata da Bass Culture srl e Rjma Progetti culturali, con il patrocinio del Comune di Alberobello e in collaborazione con l'Associazione Locus Festival. Sarà ospitata negli spazi di Casa Alberobello in largo Martellotta, rappresentando un evento speciale ed esclusivo per il Locus 2024, festival che giunge alla sua ventesima edizione e fa tappa per la prima volta ad Alberobello.Con questo evento, Alberobello si pone come protagonista sulla scena internazionale, confermando la sua aspirazione a candidarsi come Capitale Italiana della Cultura 2027 attraverso il progetto territoriale PIETRAMADRE.La mostra offre un viaggio attraverso l'evoluzione artistica e umana di Andy Warhol, uno dei più grandi protagonisti dell'arte del XX secolo, celebre per essere stato il padre della Pop Art. Saranno esposte circa 150 opere provenienti da collezioni private, tra cui serigrafie, foto, video, manifesti, riviste, ceramiche e una straordinaria serie di copertine di vinili.Il percorso espositivo inizia con le copertine dei vinili realizzate da Warhol dal 1949 al 1987, per poi esplorare i lavori degli anni '60 e '70, tra cui le celebri serigrafie di Marilyn Monroe e Mao. Saranno esposte anche Polaroid scattate dall'artista stesso, ritraendo personalità del jet set internazionale.La mostra include inoltre opere e oggetti che hanno segnato la carriera di Warhol, come i manifesti pubblicitari degli anni '70 e le formelle in ceramica Rosenthal del 1987.Un'importante sezione sarà dedicata alla Factory, lo studio di Warhol a Manhattan frequentato da celebrità come Lou Reed, Mick Jagger e Salvador Dalì. Saranno esposte anche le opere di artisti influenzati da Warhol, come Jean-Michel Basquiat, Keith Haring e Jeff Koons.La mostra sarà aperta dal martedì al venerdì dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00, mentre sabato, domenica e festivi l'orario sarà continuato dalle 10:00 alle 20:00. I biglietti sono disponibili su Ticketone e includono l'audioguida in italiano e inglese.Un'opportunità unica per immergersi nell'universo creativo di Andy Warhol, un'icona indiscussa dell'arte contemporanea.