Assalto al Bancomat a Torremaggiore: paura e terrore nella notte

TORREMAGGIORE - Torremaggiore è stata scossa da momenti di paura e terrore durante la scorsa notte, a seguito di un audace assalto al bancomat presso la filiale della banca Monte dei Paschi di Siena, situata in corso Matteotti. I malviventi hanno fatto esplodere il bancomat utilizzando un ordigno rudimentale, causando ingenti danni alla struttura la cui entità è ancora da quantificare, così come il bottino.Sul luogo dell'incidente sono prontamente intervenuti i Carabinieri, che stanno attualmente acquisendo i filmati delle telecamere di sorveglianza sia della banca che della zona circostante, nella speranza di raccogliere indizi utili per individuare i responsabili di questo gesto criminale.L'assalto ha scosso la tranquillità della comunità locale e ha sollevato preoccupazioni per la sicurezza pubblica. Le autorità sono al lavoro per garantire che simili episodi non accadano nuovamente e per perseguire i responsabili di questo atto criminale.