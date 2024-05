Il ds del Bari Ciro Polito aggradito in un autogrill di ritorno da una trasferta

BARI - Ciro Polito, il Direttore Sportivo del Bari, è stato oggetto di un'aggressione ieri sera presso un autogrill ad Occhiobello, in provincia di Rovigo. L'incidente è avvenuto mentre Polito e sua moglie stavano tornando a casa dopo la trasferta a Cittadella.L'aggressione sembra sia partita da due tifosi del Bari, sebbene quattro sostenitori siano stati coinvolti nel diverbio, il quale sarebbe nato a seguito della deludente stagione della squadra. Ciò che inizialmente sembrava essere una discussione si è trasformato in una rissa con spintoni, calci e pugni. Tuttavia, è stato riportato che gli aggressori non sono affiliati alla tifoseria organizzata.Polito ha depositato denuncia per l'accaduto, e sono stati acquisiti i filmati di sorveglianza dell'area di servizio per raccogliere prove dell'aggressione. Al momento, il Bari non ha rilasciato alcun comunicato ufficiale in attesa di valutare la situazione e decidere il da farsi.