ATP Lione: Darderi eliminato da Etcheverry, che raggiunge la prima finale ATP

– Nella prima semifinale del torneo ATP 250 sulla terra battuta di Lione, Luciano Darderi è stato eliminato in due set dall'argentino Tomas Martin Etcheverry, con un punteggio di 6-2, 6-4 in un'ora e 30 minuti. Questo risultato segna una pietra miliare per Etcheverry, che raggiunge la sua prima finale nel circuito ATP.Darderi, attualmente numero 39 al mondo nella Classifica ATP, ha disputato un buon torneo a Lione e ora può concentrarsi sull'allenamento in vista del Roland Garros di Parigi, che inizierà martedì 28 giugno. Nel primo turno del prestigioso torneo transalpino, Darderi affronterà l'australiano Rinky Hijikata, con notevoli possibilità di avanzare al secondo turno.Nella seconda semifinale del torneo di Lione, il francese Giovanni Mpetshi Perricard ha prevalso sul kazako Alexander Bublik con un punteggio di 6-4, 7-5, assicurandosi così un posto in finale. La sfida conclusiva tra Etcheverry e Mpetshi Perricard promette di essere un incontro avvincente, con entrambi i giocatori desiderosi di aggiudicarsi il titolo.