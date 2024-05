Auto rubate, cannibalizzate e abbandonate nelle campagne: il servizio di Luca Abete a Foggia con Marasco

FOGGIA - Luca Abete è tornato ad affrontare il problema delle auto rubate in tutta Italia, che vengono poi cannibalizzate e abbandonate nelle campagne, causando gravi rischi ambientali.In un servizio recente condotto a Foggia con Marasco, Abete ha evidenziato la situazione critica legata al furto di auto e al successivo abbandono dei veicoli nelle zone rurali. Questa pratica criminale non solo danneggia i proprietari dei veicoli rubati, ma anche l'ambiente circostante, con il rischio di inquinamento dovuto allo smaltimento illegale dei resti delle auto.Nel servizio completo, disponibile al seguente link qui , Abete e il suo team esplorano il fenomeno in dettaglio, mettendo in luce le modalità con cui le auto vengono rubate, smantellate e abbandonate nelle campagne. Attraverso interviste e riprese sul campo, il servizio fornisce uno sguardo approfondito su questa problematica diffusa in varie parti d'Italia.