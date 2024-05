Balneari, Lega: 'Spiagge non scarse, Europa rispetti lavoro tavolo tecnico su mappatura'

ROMA - “I risultati del tavolo tecnico sulla mappatura delle nostre spiagge non lascia dubbi e certifica quella ‘non scarsità della risorsa’ che basta per evitare che la Direttiva Bolkestein sia subito applicata. Ecco perché con un emendamento Lega che abbiamo presentato in Commissione Finanze alla Camera abbiamo previsto che tutto questo sia normato. Con questo provvedimento, inoltre, si disciplina il riconoscimento del valore aziendale, calcolato sulla scorta di una perizia di parte a carico del concessionario esistente e si riconosce il diritto di prelazione per gli attuali titolari. La posizione della Lega è chiara: siamo al fianco di un comparto, quello dei balneari, che vale il 6% del Pil. Il lavoro e il sacrificio di migliaia di famiglie non possono essere svenduti e ci batteremo contro imposizioni irragionevoli da parte dell’Europa”. Lo dichiarano i deputato della Lega Elisa Montemagni e Salvatore di Mattina, firmatari degli emendamenti.