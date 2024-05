Bari: crolla il controsoffitto alla Piscina Energy Live di Poggiofranco, impianto sotto sequestro

I Feriti



L'istruttrice 34enne ha riportato un trauma dorsale e una lesione a una gamba, ed è stata immediatamente trasportata all’ospedale Di Venere di Bari. Una ragazzina di 14 anni ha subito un trauma toraco-addominale ed è stata condotta al Policlinico di Bari per ulteriori accertamenti. Un bambino di 7 anni ha riportato una distorsione ed è stato curato sul posto. Fortunatamente, gli altri allievi presenti al momento del crollo hanno riportato solo lievi escoriazioni poiché erano appena usciti dalla vasca dopo la conclusione dei corsi.



Interventi e Sequestro dell'Impianto



Sul luogo dell'incidente sono intervenuti rapidamente i Vigili del fuoco, il personale del 118 e le forze dell'ordine. L'impianto è stato immediatamente posto sotto sequestro per consentire lo svolgimento degli accertamenti necessari a verificare le responsabilità del crollo e per garantire la messa in sicurezza della struttura.



Nei prossimi giorni, verranno eseguite tutte le verifiche tecniche per determinare le cause dell'incidente. Le autorità competenti si occuperanno di analizzare la struttura della controsoffittatura e di valutare eventuali negligenze o difetti di costruzione che potrebbero aver contribuito al crollo.



La Comunità Sotto Shock



L'incidente ha scosso profondamente la comunità locale, in particolare i frequentatori abituali della piscina Energy Live. I genitori dei bambini che frequentano i corsi di nuoto e gli altri utenti dell'impianto sono in attesa di ulteriori informazioni sulla riapertura della struttura e sulle misure che verranno adottate per garantire la sicurezza di tutti.



La direzione della piscina ha espresso il proprio dispiacere per quanto accaduto e ha assicurato la massima collaborazione con le autorità per fare chiarezza sull'incidente e per procedere con le necessarie riparazioni e verifiche di sicurezza.

