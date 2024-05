Bari, 'Dalle aree verdi al sistema parco': presenzierà Michele Laforgia

BARI - Il prossimo lunedì 6 maggio, alle ore 18.30, presso la sede de La Giusta Causa in Corso Vittorio Emanuele 26 a Bari, si terrà un incontro di particolare rilevanza per la città. Intitolato "Dalle aree verdi al sistema parco", l'evento si propone di essere un'importante discussione tra esperti e cittadini sulla visione per il programma del verde per i prossimi cinque anni.Una delle tematiche centrali sarà la quantità e la qualità delle aree verdi presenti nel tessuto urbano di Bari. Attualmente, i cittadini baresi dispongono solamente di 4,7 metri quadrati a testa di verde urbano, ben al di sotto dello standard urbanistico di legge, che è pari a 9 metri quadrati, e della media nazionale, che si attesta sui 33 metri quadrati. Questo dato, tuttavia, non tiene conto del verde lungo le strade, evidenziando la necessità di una valutazione più approfondita della situazione.Nonostante un modesto incremento del verde urbano del 3% nel periodo 2019-2021, grazie alla realizzazione di nuovi giardini, è chiaro che vi è ancora molto lavoro da fare. Tra le criticità emerse, spicca la scarsità di alberi: attualmente, si contano solamente 11 cittadini per ogni albero. Si rende pertanto necessario intervenire sia sul fronte quantitativo, con la piantumazione di nuovi alberi nelle aree idonee, sia su quello qualitativo, estendendo le aree verdi fino a promuovere veri e propri interventi di forestazione urbana. La sfida più grande, però, risiede nell'ottimizzazione della distribuzione e dell'interconnessione delle aree verdi, al fine di garantire un sistema coerente e funzionale.L'incontro vedrà la partecipazione di diversi esperti del settore, tra cui Carlo Moccia, Flora Ruggieri, Rocco Labadessa, Pino Bruno e Maria Fatone. La moderazione sarà affidata a Maurizio Polemio, mentre è prevista la presenza di Michele Laforgia, candidato sindaco per la città di Bari, che avrà l'opportunità di esporre le proprie proposte in merito alla questione del verde urbano.