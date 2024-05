Bari, il monumento al Bersagliere compie 40 anni

Realizzato dallo scultore Alvaro Gallini di Pietrasanta, fu donato alla città dalla Sezione barese dell'Associazione Nazionale Bersaglieri d'Italia quale segno di riconoscenza verso il 51esimo Battaglione Allievi Ufficiali di Complemento. Questa divisione del Corpo dei Bersaglieri contribuì al completamento della liberazione di Bari dalle truppe tedesche nella lunga e drammatica giornata di giovedì 9 settembre 1943.

Quarant'anni fa, dal 25 al 27 maggio 1984, Bari ospitò il 32esimo raduno nazionale dei Bersaglieri. Prima della sfilata finale dei 60.000 fanti piumati svoltasi lungo Corso Vittorio Emanuele nella mattinata di domenica 27 maggio alla presenza del Ministro della Difesa Onorevole Giovanni Spadolini, nel pomeriggio di sabato 26 maggio, in contemporanea con il saggio ginnico-sportivo tenutosi presso lo Stadio della Vittoria, in via Sabino Fiorese, nell'aiuola laterale al Palazzo della Camera di Commercio, si tenne la cerimonia di scoprimento del busto in bronzo con la testa di un bersagliere.