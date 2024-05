Il Diavolo saluta Pioli e Giroud con un pareggio

Ac Milan fb

PIERO CHIMENTI - E' sera degli addii al Milan, con il San Siro che nell'ultima di campionato saluta Giroud, promesso sposo dei Los Angeles, Pioli e Kjear. Per la cronaca, il match finisce 3-3. Il Milan gioca bene e passa subito in vantaggio con Leao, che al 22' segna il più facile dei gol con abbraccio a Pioli. Il 2-0 arriva al 27' con Giroud che su calcio d'angolo in spaccata fa esultare i propri tifosi.

Nella ripresa ancora gol, con la Salernitana che accorcia le distanze con Simy al 67' impatta il pallone di testa, senza marcature, superando Mirante. Il capitano Calabria sigla il 3-1 con un colpo di testa su suggerimento di Pulisic. Nei minuti finali i rossoneri staccano l'attenzione e si fanno infilare per due volte dai campani, prima con Sambia all'87 e poi di nuovo con Simy al 90'.