'Bari Photo Contest - Sguardo Periferico': le immagini che raccontano la città

BARI - Dal 3 al 12 maggio, il Teatro Margherita di Bari ospita una mostra fotografica straordinaria che cattura la vita quotidiana della città attraverso gli obiettivi di 36 talentuosi fotografi. Questo evento segna la conclusione della prima edizione del Bari Photo Contest - Sguardo Periferico, promosso da Cime e dal Comune di Bari, con il patrocinio della Regione Puglia e il sostegno di diverse istituzioni culturali e accademiche.Più di 200 fotografi hanno partecipato a questo concorso che ha visto più di 500 opere in competizione. Le 36 fotografie selezionate per la mostra rappresentano una variegata e coinvolgente visione della vita quotidiana della città, esplorando le sue dinamiche sociali e culturali da prospettive originali e diverse.La giuria, composta da esperti del settore fotografico e culturale, ha selezionato otto vincitori, premiando le opere che meglio hanno catturato l'essenza della città. I premiati saranno annunciati durante l'inaugurazione della mostra, che si terrà nel pomeriggio del 3 maggio presso il Teatro Margherita.La mostra non solo celebra il talento dei fotografi locali, ma offre anche al pubblico l'opportunità di immergersi nella vita e nei volti della città di Bari attraverso una serie di immagini coinvolgenti e suggestive.Vito Cramarossa, direttore di Cime, ha commentato il grande successo della prima edizione del Bari Photo Contest, evidenziando come questa iniziativa abbia stimolato la partecipazione attiva della comunità e contribuito a arricchire il panorama culturale cittadino con nuovi punti di vista e narrazioni. Si auspica che questo evento possa diventare un appuntamento fisso nel calendario culturale della città, dando ulteriore visibilità e riconoscimento al talento dei fotografi locali.