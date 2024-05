Emiliano risponde alla convocazione della Commissione Antimafia: 'Disponibile per contribuire alla chiarezza'

BARI - Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha risposto positivamente alla convocazione in commissione Antimafia per il prossimo 10 maggio. Questa data, secondo Emiliano, era già stata indicata da lui stesso come momento in cui sarebbe stato disponibile rispetto agli impegni istituzionali.Emiliano ha espresso il suo auspicio che l'audizione in commissione possa contribuire a "rasserenare gli animi" e a fare chiarezza su eventuali questioni o polemiche. Ha inoltre sottolineato di aver sempre manifestato la sua disponibilità a comparire davanti alla commissione Antimafia per fornire ogni tipo di chiarimento.La convocazione del presidente Emiliano in commissione Antimafia è stata preceduta da un contesto politico e mediatico che ha generato interesse e attenzione da parte dell'opinione pubblica. La sua presenza in commissione potrebbe essere un'opportunità per chiarire eventuali dubbi o preoccupazioni riguardanti questioni legate alla lotta alla criminalità organizzata nella regione.Il presidente Emiliano si è sempre distinto per il suo impegno nella lotta contro la criminalità organizzata e ha ribadito più volte la sua determinazione nel contrastare qualsiasi forma di infiltrazione mafiosa nel tessuto sociale ed economico della Puglia. La sua disponibilità a comparire in commissione Antimafia testimonia il suo impegno trasparente e la sua volontà di contribuire attivamente a garantire la legalità e la giustizia nella regione.