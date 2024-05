Bari, ricevuto a Palazzo di Città il Console generale per il Sud Italia della Repubblica Democratica Popolare d'Algeria

BARI - Il vicesindaco di Bari ha ricevuto questa mattina, a Palazzo di Città, Chaouki Chemmam, Console generale della Repubblica Democratica Popolare d’Algeria a Napoli.La visita fa seguito alla riapertura, avvenuta nel 2023, del consolato generale d’Algeria a Napoli, il secondo del Paese nordafricano in Italia dopo quello di Milano, ufficio consolare di competenza per le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia.Al centro del colloquio, che si è svolto in un clima di grande cordialità e si è concluso con uno scambio di doni, la crescente proiezione internazionale della Città di Bari e i legami tra l’Algeria e il territorio di Bari, della Puglia e del Sud Italia, all’interno delle tradizionali buone relazioni tra l’Italia e il Paese nordafricano.