Bari: sfregiati i manifesti elettorali di Fabio Romito

BARI – Nella mattinata odierna, i manifesti elettorali di Fabio Romito, candidato sindaco del centrodestra, sono stati vandalizzati. I cartelloni, che raffiguravano la foto e il nome di Romito, sono stati imbrattati con vernice rossa.Romito ha subito denunciato l'accaduto con un post su Facebook, attribuendo l'atto vandalico a "soliti violenti e intolleranti". Nel suo messaggio, ha criticato le sinistre baresi, accusandole di voler censurare chiunque non condivida le loro idee. "Se pensano di abbatterci, si sbagliano di grosso. Siamo sempre più decisi a lavorare per vincere le elezioni e dare a Bari un futuro migliore," ha scritto il candidato del centrodestra.Michele Laforgia, altro candidato sindaco, ha espresso la sua solidarietà a Romito. In una nota, Laforgia ha dichiarato: "Sono sinceramente dispiaciuto per l’imbrattamento dei manifesti elettorali del candidato Sindaco della destra, Fabio Romito, al quale va la mia personale solidarietà. Non mi piace la censura, in ogni sua forma, e sono assolutamente convinto che il libero confronto è lo strumento più efficace per contrastare le idee reazionarie."