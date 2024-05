Barletta: arrestato un 72enne per violenza sessuale su una bambina di 11 anni

BARLETTA – Un uomo di 72 anni è stato arrestato dalla Polizia con l'accusa di aver palpeggiato una bambina di 11 anni all'uscita di scuola. L'uomo è accusato di violenza sessuale ai danni di minorenne.L'arresto è avvenuto a seguito della segnalazione della piccola vittima. Le indagini hanno rivelato che l'uomo era solito sostare nei pressi di un istituto scolastico cittadino. Ogni mattina, chiedeva alla bambina un bacio sulla guancia. In un'occasione, si sarebbe spinto oltre, palpeggiandola.La bambina, spaventata, è scappata e si è rifugiata in un negozio vicino. Il commerciante, dopo aver ascoltato il racconto della piccola, ha immediatamente richiesto l'intervento della Polizia. Gli agenti, giunti sul posto, hanno raccolto la testimonianza della bambina e avviato le indagini che hanno portato all'arresto del 72enne.L'uomo è stato trattenuto in custodia e dovrà rispondere del reato di violenza sessuale. La comunità locale, profondamente scossa dall'accaduto, ha espresso il proprio sostegno alla piccola vittima e alla sua famiglia.