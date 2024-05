Ostuni, al via il Concorso Internazionale di Teatro Scuola 'Tiziana Semerano'

OSTUNI (BR) - Avrà inizio lunedì 27 maggio prossimo, proseguendo fino a venerdì 31, il Concorso Internazionale di Teatro Scuola "Tiziana Semerano", promosso dal Liceo “Pepe-Calamo” di Ostuni e dall’Associazione Teatro Steinhof - La casa di Pietra, in collaborazione con la Fondazione Tiziana Semerano, il Comune di Ostuni, il Museo delle Civiltà Preclassiche della Murgia Meridionale e aziende del settore privato. - Avrà inizio lunedì 27 maggio prossimo, proseguendo fino a venerdì 31, il Concorso Internazionale di Teatro Scuola "Tiziana Semerano", promosso dal Liceo “Pepe-Calamo” di Ostuni e dall’Associazione Teatro Steinhof - La casa di Pietra, in collaborazione con la Fondazione Tiziana Semerano, il Comune di Ostuni, il Museo delle Civiltà Preclassiche della Murgia Meridionale e aziende del settore privato.





Giunta alla sua seconda edizione, la rassegna vedrà susseguirsi, nell’incantevole scenario dell’Anfiteatro di Santa Maria d’Agnano, gli spettacoli prodotti da laboratori scolastici e non, italiani e stranieri, selezionati da un bando pubblico, riconoscibili per proposta creativa, educativa e culturale, nonché per il valore etico e sociale dei temi veicolati.





"La rassegna" spiegano gli organizzatori "riconsegna il teatro al suo valore originario: uno spazio globale dove si invocano atti immaginativi e concreti, aperto al confronto e alla relazione tra microcosmi creativi definiti dalla inventiva e dalla espressività di ragazzi, docenti ed esperti".





Le giornate della rassegna si presentano fitte di eventi, tutti a ingresso libero e aperti alla cittadinanza; non vi saranno solo la messa in scena degli spettacoli da parte di ogni partecipante al concorso, ma anche l’esperienza di seminari, laboratori, talk di riflessione e momenti di aggregazione, la conoscenza del luogo ospitante attraverso escursioni e passeggiate urbane ed extraurbane.





"Non solo un concorso" dichiara il Dirigente Scolastico del Liceo 'Pepe-Calamo', professor Salvatore Madaghiele "ma un vero e proprio percorso di crescita personale e collettiva, che si realizza attraverso l’ascolto di sé e dell’altro. Un percorso che trova nell’attività teatrale il suo luogo di elezione; ne sono prova alcuni nostri ex studentesse e studenti che, partiti dall’Officina del Sole, laboratorio del 'Calamo', hanno costruito la propria attività lavorativa nel mondo della cultura e dello spettacolo e torneranno a raccontarlo in queste giornate. Tra loro Dario Sardelli, scrittore, autore televisivo e sceneggiatore, la musicista Irene Cavallo e l’attrice Noemi Greco".