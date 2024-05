Basket, le prossime partite dell'Italia

Italbasket fb





Dopo aver giocato le Olimpiadi se riuscirà a qualificarsi, gli azzurri saranno impegnati in due gare valide per accedere agli Europei, il 22 novembre in trasferta contro l’Islanda e il 25 novembre in casa con l’ Islanda. Il tecnico della Nazionale Pozzecco dovrà rinunciare a Marco Belinelli che preferisce giocare solo nella Virtus Bologna in A/1 per dedicare più tempo alla seconda figlia Deva Vittoria nata il 24 gennaio.

- Saranno molto difficili le prossime partite dell’ Italia di basket. Gli azzurri giocheranno il 23 giugno alle 19 a Trento contro la Georgia nella Trentino Cup e sfideranno il 25 giugno a Madrid la Spagna in una gara amichevole. In seguito la squadra di Gian Marco Pozzecco disputerà il torneo preolimpico per qualificarsi all’ evento in programma a Parigi dal 26 luglio all’ 11 agosto. La Nazionale dovrà vedersela a San Juan in Portorico il 2 luglio alle 17,30 contro il Bahrain e il 4 luglio alle 20,30 con il Portorico.