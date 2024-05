L’ allenatore dei salentini Luca Gotti dovrà decidere se farlo giocare dall’ inizio oppure portarlo in panchina ed utilizzarlo nel secondo tempo. Ramadani in questo campionato ha disputato 30 gare e realizzato una rete. Il Lecce lo ha acquistato a titolo definitivo il 30 giugno 2023 dall’ Aberdeen in Scozia e nella sua carriera ha giocato anche nel Ferizaj, nel Prishtina, nel Drita, nel Partizani Tirana, nel Vejle e nel Mtk Budapest.

- Il centrocampista albanese Ylber Ramadani del Lecce ha recuperato dopo le difficoltà respiratorie che gli avevano impedito di giocare la partita vinta dai salentini 3-0 contro il Sassuolo al “Mapei Stadium” di Reggio Emilia e il match pareggiato 1-1 con il Monza al “Via del Mare”. Ramadani potrà rientrare domenica 5 maggio alle 12,30 contro il Cagliari all’ “Unipol Domus Arena” nella trentacinquesima giornata di Serie A.