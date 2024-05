Beatles, i due capolavori amati da fan e critica

MASSIMO IAVARONE - A distanza di otto mesi, tra il 1965 e 1966, i Beatles pubblicano due album, Rubber Soul e Revolver, considerati 'complementari' come volume 1 e 2, che cambieranno per sempre la musica moderna. Stanchi di continue tournee e apparizioni tv, i 4 ragazzi di Liverpool, decidono di fermarsi per poter mettere in atto le idee che avevano in mente da tempo.

Dalle canzoni musicate con chitarra, piano, basso e batteria, in queste due opere, il suono si fa completo, più sofisticato e innovativo inserendo strumenti nuovi come il sitar e utilizzando tecniche di registrazione mai pensate prima, come 4 nastri comandati separatamente e fatti girare in loop, producendo degli effetti incredibili.

È la rivoluzione totale, da quel momento i Beatles presenzieranno a tutti i missaggi. Se Rubber Soul è il germoglio, Revolver è il risultato finale. Entrambi furono molto apprezzati dai fan e dalla critica.

I due dischi contengono capolavori come Michelle dove, alcune strofe, sono cantate in francese. Il gioiellino In my life, che diventerà una delle canzoni più iconiche del gruppo, all'arrangiamento di ottoni di Lady Madonna e Here There and everywhere che McCartney considera (come dargli torto) la canzone più bella che abbia mai composto.

Dall’agosto del 1966, i Beatles non faranno più concerti e si dedicheranno completamente alla loro musica, che li vedrà impegnati nella ricerca di nuove idee attraverso l’utilizzo di strumenti innovativi. Idee che li porteranno l’anno successivo a creare il capolavoro musicale di tutti i tempi, Sgt Pepper lonely heart club band.

Consiglio di ascoltare: White album, Sgt Pepper lonely heart club band.