Berrettini fuori agli Internazionali d’Italia di Roma per problemi di salute

Matteo Berrettini, uno dei più promettenti giocatori italiani di tennis, ha dovuto rinunciare alla partecipazione agli Internazionali d’Italia di Roma a causa di un recupero ancora incompleto da una tonsillite. Questa assenza ha aperto la porta ad altri giocatori emergenti, che hanno colto l'occasione per farsi valere sul campo.Nel primo turno del torneo, Luciano Darderi ha sorpreso tutti vincendo in tre set contro il canadese Denis Shapovalov in una partita combattuta che si è conclusa dopo 3 ore e 11 minuti di gioco. Darderi si è imposto con il punteggio di 6-7, 6-3, 7-6, garantendosi così il passaggio al secondo turno. Anche Flavio Cobolli ha dimostrato il suo valore con una vittoria netta contro il tedesco Maximilian Marterer, con il punteggio di 6-4, 6-2, assicurandosi anch'egli un posto nel secondo turno.Tra gli altri risultati significativi del giorno, l'australiano Aleksandar Vukic ha dominato l'argentino Diego Schwartzman con un chiaro 6-2, 6-2, mentre il tedesco Yannick Hanfmann ha sconfitto il ceco Jakub Mensik con un doppio 6-3, 6-2.Passando al tabellone femminile, nel primo turno Lucia Bronzetti è stata eliminata dall'americana Sofia Kenin con un punteggio di 6-3, 6-2. Anche Nuria Brancaccio ha dovuto arrendersi, perdendo contro la ceca Katerina Siniakova con un duplice 6-4, 6-2. Al contrario, la giapponese Naomi Osaka ha mostrato la sua classe con una vittoria contro la francese Clara Burel, con un punteggio di 7-6, 6-1.Infine, altri risultati del primo turno includono la vittoria della polacca Magda Linette sulla cinese Lin Zhu, con un punteggio di 6-3, 6-2, e il trionfo della croata Petra Martic contro l'egiziana Mayar Sherif, con un doppio 6-2.Nonostante l'assenza di Berrettini, gli Internazionali d’Italia di Roma continuano a offrire emozioni e sorprese, con i giocatori emergenti pronti a cogliere l'opportunità di farsi notare sul grande palcoscenico del tennis internazionale.