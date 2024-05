Birra Peroni celebra 100 anni di attività a Bari

BARI - Birra Peroni annuncia con orgoglio il raggiungimento di un importante traguardo: 100 anni di attività a Bari. Dal suo arrivo nella città nel 1924, Birra Peroni è cresciuta fino a diventare un pilastro dell'economia locale, con il suo iconico brand che rappresenta un simbolo di unione e tradizione per la comunità.Per celebrare questo significativo anniversario, l'azienda ha pianificato una serie di eventi nel corso del 2024, proiettando lo sguardo verso il futuro. Questi eventi coinvolgeranno sia la comunità locale che i dipendenti dell'azienda, e si svolgeranno durante alcuni degli appuntamenti più importanti della città.Il primo evento avrà luogo in concomitanza con la festa patronale di San Nicola: dal 7 al 9 maggio, presso "El Chiringuito", si terrà una festa aperta al pubblico, arricchita da attività divertenti che riflettono la filosofia del brand "Se ci unisce è Peroni". Inoltre, parte dei dipendenti di Birra Peroni impegnati a Bari saranno coinvolti in un'attività di pulizia lungo il Molo, in collaborazione con Legambiente, durante la festa di San Nicola."Festeggiare un traguardo così importante è davvero emozionante", afferma Federico Sannella, Direttore Corporate Affairs di Birra Peroni. "Da quando abbiamo posto le nostre radici qui 100 anni fa, abbiamo avuto l'onore di lavorare con la comunità locale per contribuire allo sviluppo economico e culturale della città. Durante quest'anno, organizzeremo una serie di eventi per celebrare il nostro passato e guardare al futuro, impegnandoci sempre di più per una sostenibilità sociale, economica e ambientale".Anche Viviana Manera, Direttrice Marketing di Birra Peroni, sottolinea il legame speciale tra l'azienda e la città: "Siamo orgogliosi di aver contribuito al patrimonio culturale e sociale di Bari. In questi 100 anni, Birra Peroni è diventata un'icona della città, e continueremo a onorare questo legame, portando avanti il messaggio di unione e inclusione che caratterizza il nostro brand".Con questi eventi, Birra Peroni conferma il suo impegno verso la comunità di Bari e il desiderio di continuare a costruire legami significativi per il futuro.