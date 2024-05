Birra Peroni ferma la produzione dello stabilimento di Bari per parlare di sicurezza

Una responsabilità, affiancata agli elevati standard di sicurezza garantiti da Birra Peroni, che richiede una costante collaborazione e attenzione reciproca per mantenere il proprio luogo di lavoro sano e sicuro.

BARI – Lo scorso 17 maggio, per il secondo anno consecutivo, Birra Peroni ha fermato le attività dello stabilimento di Bari per 5 ore così da permettere a tutti i dipendenti di partecipare al Safety Day dell’azienda, una giornata dedicata al tema della salute e della sicurezza sul lavoro.L’iniziativa, aperta alle oltre 800 persone che lavorano in Birra Peroni, tra stabilimenti, malteria, rete vendita e head quarter di Roma, rientra nel programma “#ICare” della società, un programma che si occupa del benessere a 360° gradi: dalla sicurezza al benessere sociale, passando per quello fisico e mentale.La giornata si è articolata in momenti di coinvolgimento, di connessione tra le persone e di riflessione sui comportamenti individuali da tenere per evitare incidenti e sull’importanza del prendersi cura di sé stessi e degli altri, a lavoro così come fuori. Attraverso sessioni on e off line, momenti di confronto e la messa a terra delle buone pratiche, è stato analizzato come la responsabilità personale sia un elemento imprescindibile per il benessere individuale e di chi ci circonda.