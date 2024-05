I 100 anni di Umbro con la maglia biancorossa

BARI - Bari ha ospitato la prima tappa del tour Umbro Italia per festeggiare i primi cento anni del brand più antico del mondo del calcio con Always Umbro, l’evento che ha regalato a quaranta fortunati la customizzazione della jersey biancorossa, un omaggio alla città che ha ospitato un pomeriggio di festa. Davide Arigliano, Domenico Papeo - in arte Papez - e Michele Carella, creator attivi su Instagram e TikTok molto amati in Puglia, e il dj set a cura di dj Fato e Kekko dmc hanno accompagnato l’attesa per la personalizzazione delle maglie.Un ambiente ricco di testimonianze della storia centenaria di Umbro con immagini delle iconiche football jersey degli ultimi decenni, esposte nel nuovissimo showroom di Banana Moon, storico ambasciatore della street culture in Puglia, che ha ospitato il primo evento dello speciale compleanno. In fila appassionati di ogni età. Dai più giovani, curiosi di conoscere la storia di Umbro, a fan di lunga data che hanno potuto portare a casa un doppio regalo: una maglia Umbro con scudetti e dell’archivio storico del doppio diamante stampati sulla maglia con i colori della squadra del cuore, due inconfondibili fasce biancorosse.“La squadra Umbro Italia è pugliese e stiamo portando in tutta Italia la sua storia, dal calcio alla moda fino allo streetwear, è un mondo autentico che merita di essere celebrato”, così Savino Bartolomeo e Michela Imbrunito di Umbro Italia raccontano la prima tappa della celebrazione del centenario. E aggiungono: “Vogliamo festeggiare i cent’anni avvicinando i più giovani per raccontare loro la storia incredibile di questo brand, affidandoci a partner come Banana Moon che credono tanto in Umbro e sono in strettissimo contatto con la nuova generazione”.