Celebrazione della Giornata Internazionale contro l'Omotransfobia: la fontana di Piazza Moro si illumina dei colori della bandiera arcobaleno

BARI - In occasione della "Giornata internazionale contro l'omotransfobia", celebrata oggi, 17 maggio, l'amministrazione comunale si unisce alla sensibilizzazione contro le discriminazioni legate all'orientamento sessuale e all'identità di genere. Questa giornata speciale è stata istituita nel 2004 dalle Nazioni Unite e dall'Unione Europea per commemorare un evento significativo: il 17 maggio 1990, quando l'omosessualità è stata ufficialmente rimossa dalla lista delle malattie mentali nella classificazione internazionale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).L'obiettivo principale di questa giornata è promuovere la cultura del rispetto e dell'inclusione, sottolineando l'importanza di combattere le discriminazioni e di garantire i diritti fondamentali di tutte le persone, indipendentemente dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.Per sensibilizzare ulteriormente la cittadinanza su questi temi cruciali, l'amministrazione comunale ha pianificato diverse iniziative, tra cui l'illuminazione della fontana monumentale di piazza Moro con i colori della bandiera arcobaleno. Questo gesto simbolico mira a mostrare solidarietà e sostegno alla comunità LGBTQ+ e a ribadire l'impegno nel promuovere un ambiente di accettazione e tolleranza in città.La celebrazione di questa giornata è un'importante occasione per riflettere sui progressi compiuti nella lotta contro l'omotransfobia, ma anche per rinnovare l'impegno a favore della piena uguaglianza e della dignità per tutte le persone, senza distinzione di orientamento sessuale o identità di genere.La lotta contro l'omotransfobia è un impegno che coinvolge l'intera comunità e richiede la partecipazione attiva di tutti per creare un mondo più inclusivo e rispettoso della diversità umana.